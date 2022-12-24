擁有70年歷史的屏東和平教會在平安夜到屏東榮民總醫院報佳音，讓醫院充滿溫馨的耶誕氛圍與祝福。（屏東榮總提供／謝佳潾屏東傳真）

擁有70年歷史的屏東和平教會在平安夜到屏東榮民總醫院報佳音，讓醫院充滿溫馨的耶誕氛圍與祝福。（屏東榮總提供／謝佳潾屏東傳真）

擁有70年歷史的屏東和平教會在平安夜到屏東榮民總醫院報佳音，牧師帶領教會同工與67位孩童、家屬在門診大廳進行耶誕故事演說、舞團表演、詩歌演唱，傳遞平安及喜樂，讓醫院充滿溫馨的耶誕氛圍與祝福。

在耶誕平安夜裡，屏東榮民總醫院的大廳傳來了溫馨的歌聲，院長吳東霖指出，為了讓民眾在寒冷的天氣感受到溫暖與耶誕佳節氣氛，特別結合鄰近的宗教團體屏東和平教會舉辦「聖誕佳音-溫暖你心」活動，傳遞平安及喜樂。

他說，屏東和平教會擁有70年歷史，是間熱情活潑、更新突破且著重公益關懷的教會，透過此次與醫院合作的報佳音活動，讓孩童們發放自行準備的耶誕小卡與糖果給病患及民眾，除了傳遞平安及喜樂給候診區的每位民眾外，更讓孩童們從中學習到另類的生命教育與報佳音的意義。

他強調，醫院非常重視與鄰近網絡單位的合作與和平互動，希望透過報佳音祝福及點心糖果的分送，能帶給民眾歡樂及喜悅，也期許透過此次活動，讓屏東榮總可以成為社區中的一份子，一同平安迎向2023年。