中央氣象局測到台灣24日最低溫4.3度出現在6時30分的大溪永福，桃園市消防局統計，23日早上9時至24日18時，已有14人疑因低溫失去呼吸、心跳送醫，其中13人送醫不治，年紀最大91歲，最年輕60歲。

寒流威力驚人，加上輻射冷卻影響，中央氣象局發布全台19縣市低溫特報。氣象局測到台灣24日平地最低溫4.3度出現在6時30分的大溪永福、0時39分的苗栗農改測站。

桃園市消防局統計，23日早上9時至24日18時，已有14人疑低溫失去呼吸、心跳送醫，其中13人送醫後不治。年紀最大91歲，最年輕60歲。65歲以上有11人，超過8成。不過消防局也說，無法詳細原因是否低溫，還需要醫院或者法醫釐清死因。

龜山消防分隊長黃彥璋表示，低溫導致死亡主要歸納心血管疾病或者失溫，其中心血管疾病主要是心肌梗塞或是腦中風。他說明，心肌梗塞，冠狀動脈因為低溫收縮，而原本可以通過血管的雜質因此堵住。至於腦中風則可能是血管收縮太快引發出血性腦中風，或者與心肌梗塞同樣原因，低溫導致血管緊縮縮起來，導致血液阻塞型腦中風。此外長輩、幼兒因為溫度調解沒有這麼靈敏，可能低溫時身體無法產生足夠體溫，就可能失溫猝死。

黃彥璋也建議，可以注意頭部保暖，例如戴帽子。也要避免溫差過大，若室內外溫差

太大，一定穿夠保暖才出門，衣服維持乾燥，因為若穿溼衣很容易失溫。此外若發現家人有異狀，要趕快打119，或者到醫院檢查。

桃園市低溫猝死寒流