第20屆靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮24日舉辦，113名學子受表揚，有7人入圍全國普仁獎，有學生面對父親早逝、母親中風，仍勇敢樂觀。桃園市長鄭文燦和準桃園市長張善政同台，也希望普仁獎讓桃園越來越好。

鄭文燦表示，普仁獎設立以來選拔出了數千位得獎者，在疫情期間一樣舉行頒獎，現已成為品德教育的亮點，他也在台上期盼張善政上任後也能繼續支持靈鷲山慈善基金會的各項活動。張善政則說，期待小太陽能翻轉辛苦的環境，變成社會的中堅分子。他也說，撇開政治，既然是地方首長，就應該對地方所有公益活動大力支持，鄭文燦過去8年就展現這種風範，將來也會大力支持桃園所有的公益活動。

今年桃園有131名學生報名，經過初選、複選後，113名學生獲獎，有7人入圍全國普仁獎，分別是中興國中洪維辰、自強國中黃恩琳、桃園國中黃浩翔、龜山國中王暐鈴、中正國小田苡甯、菓林國小王羽珈、會稽國小余祐霆，

其中龜山國中9年級王暐鈴幾年前父親癌式，越南籍母親因為中風行動不便，他仍不放棄，除努力讀書外，還照顧弟弟生活起居，並陪伴媽媽就醫、復建。在校人緣好，也會主動關懷同學，並參加童軍社還獲得優秀童軍獎。

自強國中7年級的黃恩琳，因爸爸過世，與媽媽、阿姨、妹妹同住，還會貼心協助洗衣洗碗、煮飯等家事，照顧妹妹餐點與功課，擔任班長也是老師的好幫手。中正國小6年級的田苡甯，多次代表學校參加中壢區語文競賽，還曾獲字音字形組冠軍，雖然賽事前骨折，但還是努力挑戰，獲得桃園第3名。獎學金也將修理家中故障的燈具、馬桶、熱水器等。

就讀會稽國小4年級的余祐霆，與奶奶、姑姑同住，不但是羽球校隊，也喜愛籃球、賽跑，連3年代表學校參加桃園市健身操比賽都獲冠軍，學校語文硬筆字競賽中也獲得特優。