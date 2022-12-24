有人夫與妻子結婚後，隔年便搬至澳洲定居，然而，他卻發現妻子疑似外遇與來自台灣的男子，他指出妻子不僅傳性教學影片給男子，還傳訊息表示「等你回來幫抹豐胸霜」，讓他氣炸搭機返台到彰化地院提告，並對2人求償200萬元；對此，法官則認為此侵權案件應由澳洲法院審理，不需跨海調查浪費司法資源，駁回人夫的告訴。

依據判決書記載，1名黃姓男子98年與趙姓妻子結婚，婚後2人便搬至澳洲居住，但他卻發現妻子在108年，疑似出軌來自台灣的鄭姓男子，他便從澳洲搭機回台灣，跑到彰化地院提告妻子。

他指出，妻子與鄭男2人私下出遊時躺床、牽手拍照，還對外宣稱已交往4個月，妻子甚至還傳性教學影片給對方，還傳訊息給鄭男提到「等你回來幫抹豐胸霜」；對此，黃男向2人求償200萬元，而趙女與鄭男則跨海辯稱2人「並無不軌」。

法官指出，3人雖然擁有本國國籍，但因黃男與趙女定居澳洲13年，黃男與趙女2人離婚訴訟是由澳洲法院裁定，其女子照顧與財產分配還在審理當中，又黃男與趙女婚後幾乎都在澳洲生活，基於婚姻關係權力義務亦發生在澳洲，且期間趙女也僅回台灣9次，而鄭男也在106年開始定居澳洲，並認為此事件涉及「國際裁判管轄權」，案件應該由澳洲法院管轄。

另外，法官認為，侵權行為皆發生在澳洲，考量大多數原因、事實均與澳洲相關，顯然澳洲法院較為便利，若在國內法院調查，勢必須過內外公文往返，花數倍勞力調查理解後才能審判，其事倍功半，造成訴訟遲延。

再者，趙女與鄭男難以親自到庭，妨害2人「訴訟防禦權」，因此，為避免因本案件進行延誤其他案件審理，也對造成不必要的花費與負擔，駁回黃男；而後黃男再向台中高分院提起抗告，台中高分院均駁回黃男，可再提抗告。