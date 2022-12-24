高雄市正、副議長選戰風雲突變，綠營支持前議長康裕成角逐議長寶座，甫離開國民黨團運作的議員曾俊傑也馬上聲稱自己退出國民黨，接下來會以康裕成副手的身分，投身副議長競選。國民黨準高雄市議員白喬茵對此今（24）日在臉書沉痛發文，在野黨議員選前掛著國民黨旗幟，還沒就職就反殺自己隊友，未來「還能選嗎？還敢選嗎？」

白喬茵指出，決定走什麼樣的政治路都是自己的選擇，未來好壞也由自己承擔，但她希望「這些大人」在做決定前先想一想，「選前掛著國民黨旗幟爭取認同，尚未就職就擊球反殺自己隊友，會讓多少選民為你的背叛感到痛心和寒心？」這樣子「下次你還能選嗎？還敢選嗎？」

白喬茵強調，執政黨議員是市長的護衛隊，在野黨議員是城市的守護者，不分藍綠都可以推動市政，但這不代表市府不需要制衡的力量。她接著表示，在野黨議員若是放棄自己監督的職責，轉而帶槍投靠執政黨進而從中漁利，這絕對是一種角色混淆，也徹底踩踏善良的底線。

因為高雄正、副議長選情失控，國民黨秘書長黃健庭現以南下高雄坐鎮並召開黨團大會。黃在受訪時表示，自己還在努力掌握狀況，一定會盡最大努力直到最後時刻。