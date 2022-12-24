艾畢穆謝尼除了是房屋經紀人，更在《回家過聖誕》中於佳節前夕化身為聖誕老人。（TLC提供）

TLC旅遊生活頻道特別在耶誕佳節前推出《耶誕特輯》，看看如何透過巧手布置與無限創意，打造既具特人風格又充滿祝福的佳節氣氛一起。《工藝高手過佳節》中，4組來自不同領域的高手分別以不同手法創造出令人眼花撩亂的繽紛聖誕裝飾；《回家過聖誕》中，不動產經紀人艾畢穆謝尼（Albie Mushaney）除了協助客戶們找到心儀的新家，還許諾他們能在佳節前夕可以入住，更提供了此生最大的驚喜。

《工藝高手過佳節》由時尚專家傑馬尼爾（Jay Manuel）主持，邀請到魔術師夫妻檔、婚禮布置專家、裁縫服裝設計師、居家木工達人4隊兩人組來展現工藝技巧。工作室中蒐羅了各種流蘇、毛絨球、燈泡、伺服馬達等素材，讓參賽者可以盡情創作，也讓手工藝大師團隊可以在總計5回合的比賽中可以實現不斷湧出的種種創意。大賽的每一回合都從快速公益開始挑戰，獲勝者將從中取得優勢，而成功奪得冠軍頭銜者還能帶著1萬美元的高額獎金滿載而歸。

大賽由室內裝潢專家金麥爾斯（Kim Myles）與佳節工藝達人兼活動企劃人米奇魯索（Mikie Russo）擔任評審，挑戰者必須在有限的時間內一同挑戰完美桌飾、佳節桌景、樹頂裝飾、驚人聖誕樹、裝飾甜蜜街道等任務，整體設計理念、創意與工匠技巧都將列入評分標準。看參賽團隊如何以木材、樹枝、厚紙板、聚氯乙烯管、毛氈布、泡棉等唾手可得的材質，完美打造及裝飾理想的聖誕家園。

艾畢穆謝尼（Albie Mushaney）富有多重身分，他是俄勒岡州不動產經紀人、是專業健美運動員，同時也是「世界上最強壯聖誕老人」的知名模仿者。艾畢在超陽剛的外表下有一顆溫暖柔軟的心，《回家過聖誕》中他在佳節之前為首次購屋的客戶找到理想新家，並以他們夢想中的風格裝飾布置佳節氣氛，是他想送給客戶們的超級大禮。

獨力扶養2個青春期孩子的單親媽媽莎拉、養育3個幼兒的年輕夫妻安娜與艾柏，都想在歲末年終之際購入自己的第一個家，盡快入住、實現在自家過聖誕節的願望，並且一起打造聖誕節的回憶。然而有限的預算與現實的條件讓他們的願望看似遙遙無期。艾畢是否能在極短的時間內幫他們找到理想家園，並以聖誕老人的身分送給他們此生難忘的驚喜大禮？

TLC旅遊生活頻道《耶誕特輯》將於今（24日） 、明（25日）晚8點至12點播出。