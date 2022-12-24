租屋隔音差又碰上惡鄰居，真的會讓人很崩潰！一名女網友表示，自上個月開始，男鄰居會在深夜沒來由大叫，恐怖的聲音像是中邪一樣，就算求助房東也沒有改善，不僅讓她身心俱疲，還懷疑自己有幻聽。後來才知道，原來男鄰居「看世足」太激動，不斷發出吼叫聲，氣得她飆罵髒話。

「實在是太不尋常的事情！」原PO在論壇《Dcard》發文透露，男鄰居從1個多月前，就常在凌晨1點多或3點多發出嚇人的叫聲，但由於原PO身處「論文地獄」，以為壓力過大造成幻聽，直到前幾周深夜熟睡時，原PO又再度被聲響吵醒，她才確定這一切都是真的。

原PO形容，「是非常悽慘的聲音，聽到會起雞皮疙瘩的那種」，不禁讓她聯想到「中邪」的可能，除了對於這樣的情況忍無可忍，更擔心鄰居可能精神異常需要協助，只好傳LINE給房東說明情況，不料卻沒有任何下文。

後來，原PO還是在深夜被慘叫聲驚醒，只好自力救濟，將聲音錄下傳給房東，並張貼公告要鄰居注意音量，過沒多久房東就傳來訊息：「他因看世足賽忘我，感到抱歉，下次會注意」。雖然終於解開謎團，但原PO卻很火大：「所以我這個月以來睡不好、作惡夢、心理壓力這麼龐大，居然是因為你他X的在看世足，氣死我有夠生氣！」

原PO表示，當天房東告誡鄰居後，確實安靜許多，但讓人崩潰的是，12/18冠軍賽當天鄰居索性不忍了，「叫好叫滿叫到爽！」雖然原PO早已做好心理準備，還是怒氣滿點，直呼：「去X耶！祝你輸光光，走路踩到狗屎，上廁所沒衛生紙」。