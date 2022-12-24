彰化縣警察局從12月31日至2023年1月2日為期3天，規畫交通疏導、管制措施。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局從12月31日至2023年1月2日為期3天，規畫交通疏導、管制措施。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局從12月31日至2023年1月2日為期3天，規畫交通疏導、管制措施。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

元旦連續假期即將到來，彰化縣有許多精彩活動，包括「故宮國寶遊彰化」、「月影燈季」等，加上景點多、美食好吃，吸引人潮，彰化縣警察局從12月31日至2023年1月2日為期3天，規畫交通疏導、管制措施。

一、國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於111年12月31日、2023年1月1日0時至12時封閉匯入國1南下匝道，另於2023年1月1、2日12時至21時封閉匯入國1北上匝道，請民眾於封閉時段利用鄰近交流道上國道1號。

二、國道1號彰化交流道、員林交流道，假期期間因高速公路實施精進式匝道儀控管制，導致等待上國道車流回堵至平面道路，南來北往的民眾請提早規劃，員林、溪湖地區民眾可選擇由北斗交流道上國道1號，或彰化、鹿港地區民眾可由和美交流道上國道3號，或選擇改走台61線西濱快速公路，避開易壅塞路段。

三、熱門景點鹿港古蹟區（天后宮）周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場），共計停車格1827位，民眾可多加利用。

四、芳苑濕地海空步道為新興打卡的熱門景點，可由台61線西濱快速公路下芳苑交流道→沿台17線南下→續行芳漢路2段→右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌。

五、彰化市公所訂於111年12月31日晚上在彰化火車站前廣場舉辦「2023瑞兔生風慶豐年 彰化市跨年晚會」活動，期間封閉彰化市三民路火車站前路段，由三民路南下車輛將改道右轉進出火車站，由中正路1段北上車輛改道右轉沿中正路2段至中正路1段北上，要進出火車站的旅客，宣導由後站進出，以避開活動人潮。

五、彰化縣政府訂於2023年1月1日6時30分至10時30分在鹿港洛津國小舉辦「彰化縣慶祝112年元旦升旗典禮暨漫遊老街健行活動」，沿途行經新祖宮、鹿港鶴棲別墅、龍山寺、及舊鹿港溪親水廊道等景點，健行路線由鹿港洛津國小出發，漫步沿文開路、民生路、中山路、埔頭街、鹿港老街、後車巷、龍山街及復興南路等路段，再返回洛津國小，警方於沿線各重要路口派員加強交通疏導及管制，民眾可盡量避開活動路線。

彰化縣警察局表示，警察局與各分局於所屬網站、社群網站等，都將提供即時路況及最新交通資訊，協助民眾行車路線參考，各種即時交通狀況及替代道路規劃，詳情可上彰化縣警察局交通警察隊網站。