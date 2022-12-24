43歲大陸女星秦嵐因2018年演出古裝劇《延禧攻略》富察皇后一角，演藝事業再度登上顛峰，人氣更旺，感情生活也相當受到關注，日前被拍到與小10歲男星魏大勛甜蜜約會，掀起熱議；秦嵐今（24日）出席央視春晚彩排，為戀情曝光後首次公開現身，雖然全身包緊緊，但貼身牛仔褲展現她逆天長腿，曼妙身材獲得網友好評。

秦嵐今日被拍到人在北京，出席央視春晚彩排，網友推敲她剛結束與魏大勛的甜蜜旅行，回到工作崗位；她全身包緊緊現身彩排，但瘦到勘比筷子細的手指，以及合身牛仔褲下的逆天長腿，相當吸睛，讓網友們紛紛留言讚嘆，「43歲還美成這樣」、「穿那麼多還是看起來好小隻，談戀愛變小女人的感覺了」、「戀愛中的女人自帶光環啊」。

秦嵐被爆出戀情後首次公開現身，出席央視春晚彩排。（圖／摘自微博）

大陸狗仔在15、16日接連兩天爆料，曬出秦嵐與魏大勛到飯店開房，及他們外出約會甜蜜勾手，秦嵐上廁所魏大勛還貼心拎包包，親密互動讓網友全都被閃瞎，即使秦嵐與魏大勛暫未回應戀情，但已掀起外界熱議。秦嵐過去說不排斥姊弟戀影片也被挖出，如今回頭看發現她會談姐弟戀早有端倪。

秦嵐早年以演出《還珠格格3》中的「知畫」，在兩岸三地打開知名度，還跟黃曉明交往過2年，也是黃曉明除了Angelababy（楊穎）外唯一公開承認過的前女友；秦嵐在分手黃曉明後，和大陸導演陸川交往，但最後一樣分手收場。而她這次的交往對象33歲魏大勛來頭不小，父親魏紹林是大陸東北區的房地產富豪，上一個緋聞對象則是頂流女星楊冪。