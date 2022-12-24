COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron病毒株的高傳染性亞型變異株XBB病例，已激增到占全美約18%，在美國東北部占50%以上，而此時正是成千上萬美國人逢假日旅行的季節。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨天通報，在截至12月24日為止的一週，估計XBB病例已占全美18.3%，較前一週的11.2%增加。XBB是Omicron亞型變異株BA.2的分支。

美國傳染病學專家佛奇（Anthony Fauci）11月間表示，以最初變異株和亞型變異株BA.4、BA.5為預防目標的更新版疫苗追加劑，對XBB仍具「一些防護力，但沒有最佳防護效果」。

BA.5病例如今僅屬少數，已被分支BQ.1和BQ.1.1超越。BQ.1和BQ.1.1目前仍是主流亞型變異株，但相關病例也在減少中。

在XBB病例增加前，白宮疫情應對協調官吉哈（Ashish Jha）上週曾籲請美國民眾，接種流感疫苗以及COVID-19疫苗追加劑。他指出，在年末假期來臨之前，全美大約90%地區的COVID-19病例已增加。

亞洲一些地區已因XBB傳播而致病例不斷增加，包括新加坡。儘管有些專家表示，XBB傳染性較強，但並未使重症住院病例增加。

美國疾管中心表示，BQ.1.1和BQ.1目前預計占全美病例63.1%，相較下，它們在一週前占64.6%。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111224