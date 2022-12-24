陳亭妃臉書引來民進黨市議員林依婷留言，「真的不能投給郭信良，讓他繼續糟蹋農漁民跟鄉親的血汗錢。」雙方火藥味十足。（摘自陳亭妃粉絲專頁）

台南市議會議長明天就要選舉，立委陳亭妃近日連續透過臉書向黨中央喊話，今再貼出「黑道介入台南市議長選舉！總統、副總統、代理黨主席、市長，還要繼續靜默嗎？」引來民進黨市議員林依婷留言，「真的不能投給郭信良，讓他繼續糟蹋農漁民跟鄉親的血汗錢。」雙方火藥味十足。

國民黨議員方一峰傳出遭人騙上車恐嚇，經檢警追查，民進黨南市黨部執委林士傑當時也在車上，而林士傑昨日隨即退出民進黨，今日林士傑女兒，台南市議員當選人林依婷今日也到陳亭妃臉書留言指控郭信良，從1997年向台南市區漁會貸款，至今已近30年，他竟然可以一毛錢都不用還，所以目前債務已累積至1500萬。

郭信良隨即用「不擅理財」來回應，對此，林依婷繼續轟，不擅理財跟借錢不還是一樣的事情嗎？難道台南市民都可以用「不擅理財」四個字，然後30年不還房貸、車貸或卡債嗎？重點還不會被強制執行扣押財產。