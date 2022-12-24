時尚產業向來與音樂、歌手密切合作，如日前時尚品牌PORTER INTERNATIONAL，也邀請用金曲創作女神孫盛希自我風格演繹「I Define Myself!」精神，示範品牌換上質感NERO全黑樣貌的「LUXY」新品 ；而日前同樣與時尚品牌Allsaints合作的推出的跨界音樂企劃的宋柏緯和女星林映唯，傳出贏得多項國際大獎的佳績，也間接驗證兩產業強強聯手下的成果。

孫盛希演繹PORTER INTERNATIONAL 「LUXY」新品。（PORTER INTERNATIONAL 提供）

PORTER INTERNATIONAL復古簡約斜肩包，3500元。（PORTER INTERNATIONAL 提供）

PORTER INTERNATIONAL將品牌熱些的包款系列LUXY，換上更加俐落質感的全黑NERO質感配色，並由孫盛希演繹;該系列新品將PORTER走路人LOGO壓印於皮革上，包款運用高耐磨、高抗拉性的尼龍平織布面料，以及表面防潑水處理，款式多樣、輪廓圓潤搭配剛強的質料，象徵現代都會男女形象，並以「I Define Myself!」象徵並回應現代人自我意識抬頭，不盲目追隨外界眼光，定義自我風格的精神，該系列單品即日起於台北101店首賣，並將於明年1月1日於全台上市，系列單品包含斜肩包、手提包、腰包等。

Allsaints時尚跨界音樂企劃，邀請宋柏緯、林映唯組成樂團「Saints Child」。（Allsaints提供）

今年九月英國東倫敦時尚品牌AllSaints邀請星宋柏緯和女星林映唯攜手組成「Saints Child」樂團，推出全新創作單曲《St. Lover》，在MV、歌曲釋出後掀起一波討論，該單曲由名MV導演陳映之親自操刀，結合品牌的衣著設計理念，以公路愛情故事帶出深入品牌服裝的理念，而近期則陸續收到《St. Lover》音樂錄影帶先後贏得多項美國洛杉磯電影節獎 、美國洛杉磯影視獎、義大利佛羅倫斯影展、法國巴黎視劇影展、日本國際線上影展等多項國際大獎認證，並得到入選明年在好萊塢杜比戲院聯合放映的機會。