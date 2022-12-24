「YONEX一線入魂全國羽球錦標賽」今年邁入第3屆，賽事創辦人蔡易龍從羽球素人到為羽球瘋狂，盼能夠為台灣羽球盡份心力，斥資新台幣200萬舉辦比賽，但他強調，這不是他一個人的力量，「是因為有很多好朋友、贊助商的幫忙。」

72年次的蔡易龍小時候跑過田徑，也接觸過不少運動，12年前因為房東邀約開始打羽球，「當時是想說一週打一次，當作運動。」結果，過去在運動場上沒遇過太大挫折的他卻栽在羽球上，多半時間都是被對手「慘電」，甚至連年紀較長的人都打不贏。

自認運動天份不錯的他一開始不認為是自己的問題，從球拍開始，到線、穿線機器都研究透徹，但還是無法贏球，直到後來才開始找教練接受訓練。

從一開始的羽球素人，到現在愛上羽球並想推廣羽球，蔡易龍有感於有些比賽分級制度不是十分嚴格，導致科班球員「電爆」素人的情況，就是為了賺取獎金。

3年前蔡易龍自己掏腰包舉辦比賽，第一屆是全國國小盃，讓小球員有表現舞台，第2屆開始分齡、分組，「大家從小到大一定參加過很多比賽，也看到比賽中的不足之處，我希望比賽還可以辦得更好，所以就自己跳下來。」

除了希望給參賽者好的比賽環境，蔡易龍更堅持分齡、分組一定要嚴格執行，「秉持著這個分水嶺，這樣才會讓更多羽球素人願意出來打比賽，讓大家以球會友。」

從第1屆約900組參賽，第2屆近1800組，今年更吸引2900多組人前來，可說是台灣業餘最大賽事。今年還首度增設公開組，並強制讓業餘前2名「升級」。

除了比賽，場邊還有攤位、拍照等活動，小球員輸球還會有「小驚喜」，蔡易龍說：「我們準備了隨機小卡片鼓勵球員，如果搜集2張、代表輸了2場球還可以換榮譽狀，鼓勵小朋友下次參賽會更好。」他強調，斥資辦比賽最主要目的就是要推廣羽球，希望有更多人願意投入羽球運動，出來比賽以球會友。