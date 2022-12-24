各縣市議會正副議長明（25）日投票，國民黨台南市議員方一峰22日傳出遭不詳男子騙上車恐嚇「不出席或投自己」。對此，網友炸鍋表示，「黑道治國」、「台南怎麼變成這樣」、「還要多爛啊民進黨？」還有網友諷刺，「西瓜市要成為高譚市了嗎」、「各大政論節目繼續打高虹安」、「民進黨治國就是棒」！

各縣市議會正副議長明（25）日投票，國民黨台南市議員方一峰22日傳出遭不詳男子騙上車恐嚇「不出席或投自己」，檢警追查發現，台南區漁會理事長林士傑當時也在車上，林士傑23日在臉書上表示「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」

據了解，22日傍晚5時30分左右，1輛廂型車停在台南市西港區慶安宮附近的道路，車內有2男1女，其中1人下車進入台南市議員方一峰服務處，指副議長李文俊在車上要找他。方一峰不疑有他上車後，卻不見李文俊，但車內人員語帶威脅說，議長選舉時，「你只有兩種選擇，一種不出席，一種投自己」。

方一峰告訴對方，「我會照著黨團決議走」，但對方要求方一峰23日中午給答覆，否則就給他好看。

警方獲知車牌號碼後，在安南區攔獲該涉案車輛，連同車上的林士傑、駕駛人及另名黃女等3人，全都帶到佳里警分局製作筆錄後，再帶往南檢接受檢察官偵訊。訊後，林士傑、黃女均5萬交保，司機則請回。

林士傑23日在臉書上表示「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」

對此，PTT網友炸鍋，紛紛表示，「民進党政績」、「不愧是死忠的民主聖地」、「台南好可怕」、「蔡英文繼續當不沾鍋呀」、「民進黨的民主」、「民進黨掃黑掃到哪了」、「台南也太扯」、「黑道治國」、「台南怎麼變成這樣」、「dpp正常發揮」、「台南人不在意這些，只要抗中保台」、「哇靠 這什麼政府啊」、「這太扯了，都2022年了還有這種事」、「還要多爛啊民進黨」、「無法無天了」、「DPP太過份」、「塔綠班出來護航阿，裝死阿？」、「民進黨快速墮落」。

還有網友諷刺，「西瓜市要成為高譚市了嗎」、「無罪分界線從高屏溪上升到八掌溪了嗎」、「北部人不懂別亂嘴」、「慶記市該頒給台南了」、「繼續檢討苗栗」、「817的典範」、「中介法通過後就沒這問題了」、「死忠仔選擇無視，繼續關注小安」、「押KMT議員教他什麼叫台灣價值，錯了嗎」、「請他喝民主的茶啦，大驚小怪」、「各大政論節目繼續打高虹安」、「民進黨治國就是棒」！