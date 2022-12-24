小提琴家曾宇謙和指揮家水藍在24日下午於台北國家音樂廳演出，樂團為國立台灣交響樂團，演奏德佛札克小提琴協奏曲完畢後，還加碼三首安可曲，陪聽眾度過平安夜的午後。

這次水藍和曾宇謙首次合作，水藍表示，2016年曾宇謙剛拿下柴可夫斯基大賽銀獎，隨國台交到新加坡演出，當時曾宇謙的表現就令他印象深刻，後來曾宇謙還到國台交服替代役，也和水藍合作密切，水藍說，「和曾宇謙合作，就像是頭頂上接通天線一樣，我們很合拍，這是很難得的一件事情。」

曾宇謙回憶，三年前他到國台交服替代役，當時剃平頭，坐在小提琴聲部裡擔任團員，「我以前聽很多錄音、錄影，總夢想著有天可以和水藍老師合作，總算有機會。」

水藍表示，「德佛札克的小提琴協奏曲的音樂很樸素，卻有很多顏色變化，以一氣呵成的方式演奏完畢，像是音詩一樣，曾宇謙的演奏也有很多想法，他還曾經和來自德佛札克故鄉的捷克愛樂一起演奏過這首，可說是很能抓住樂曲精隨。」

曾宇謙表示，和水藍合作，從排練到演出，都學到很多東西，「包括在音樂速度的處理，老師細微的動作，都讓我收穫很大，又更幫助我理解這首曲子。」兩人合作的演出在12月31日將到高雄衛武營音樂廳、2023年1月1日將到台中國家歌劇院登場。