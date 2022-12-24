苗栗芎男與女友姚女2019年間喝了一天酒後，帶姚的5歲兒子陳童3人從住處走到附近菜園工寮睡覺，途中，芎留下姚母子先行前往，豈料，1小貨車行經不慎撞上母子，陳童傷重不治。家屬控告芎遺棄致死，他辯稱，姚當時清醒、能走路，一審判他無罪；二審以姚證稱已喝茫醉倒，酒測高達0.93毫克，已意識不清，無法照顧兒子，判芎男徒刑1年6月，可上訴。

芎男、姚女及陳童在苗栗縣同住，2019年8月9日當天芎、姚從一早9時起在住處附近的菜園工寮喝酒到中午，回家又喝到晚間9時，3人晚間9時57分走回工寮，行經流東溪橋上時，發現陳童未跟上，芎回頭找人，晚間10時2分帶回交給姚，即先前往工寮。

流東溪橋路狹，未劃分向標線、無夜間照明，彭男開小貨車行經，不慎撞上母子，陳童頭部右側5處傷口、右肩受傷骨頭外露、左大腿變形，送醫救治因頭部外傷、顱骨骨折、腦挫傷及中樞神經休克不治。姚女受左肩、手肘挫傷，未提告，彭男被依過失致死罪判刑5月，緩刑2年確定。

陳童家屬以陳童僅5歲，仍無自救能力需人照顧，而姚女當時無法妥善照護兒子，控告芎男遺棄致死。

芎男辯稱，他離開時，母子都還能在橋上走路，他到工寮鋪床就睡了。

姚女先證稱，她身體不適躺在橋上休息，芎將孩子留在她身旁時，她叫孩子靠邊一點，不然很危險，自己就睡著了；事後改口說，她當時已醉倒，不知道芎將孩子帶來身邊，她被車燈照醒，但爬不起來，小孩才被撞，否認曾叫孩子靠邊一點等語；她並稱，與芎吵架，她氣喘發作，躺在橋上倒下就不省人事，被車撞才醒來。

有目擊車輛作證，案發時見姚女倒在橋上、小孩坐在橋邊，姚女當時昏迷，叫也叫不醒，才打電話叫119。

一審法官勘驗監視影像，發現姚女當晚9時58分還獨自行走，芎帶陳童在晚間10時2分返回，前後僅4、5分鐘，認定姚當時意識清醒也不是全然不可採信，不能排除芎離開後，姚才陷入無意識或昏睡，而判芎男無罪。案經檢察官上訴。

二審法官認為，不能以姚女在案發前幾分鐘能獨自行走，就認定芎將孩子帶來時，她意識清楚。此外，姚女8月20日零時的抽血檢驗換算酒精濃度為每公升0.93毫克，酒精濃度極高，可認定案發時已酒醉，且情緒不穩昏倒而意識不清，已無法照顧兒子。

二審法官認為芎男遺棄母子離去，與陳童死亡有相當因果關係，撤銷原判決，依故意對兒童犯遺棄致人於死罪，判芎徒刑1年6月。

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