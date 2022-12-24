屏東耶誕節連嗨3天，異國市集70攤位吃喝玩樂全都有。（謝佳潾攝）

屏東耶誕節連嗨3天，異國市集70攤位吃喝玩樂全都有。（謝佳潾攝）

屏東耶誕節異國市集搶先23日開跑後，平安夜進入最高潮，洶湧的人潮只為把市集逛好逛滿，縣府指出，今年的規模更甚以往，特別邀集屏東十大伴手禮及日本城市等70攤吃、喝、玩、買的各式攤位，涵蓋文創輕食、異國料理、特色美食及手作等，25日為活動最後一天，還沒逛的民眾要把握。

屏縣府指出，市集除有濃濃的異國風味外，也展現出屏東的在地元素及特色，活動首天就吸引大批民眾到場感受過節氣氛，平安夜則達到人潮高峰，大家都搶著要把70個攤位逛好逛滿。

縣府表示， 70個攤位中，有邀請屏東在地知名的「尤朵拉手作餅乾」等輕食點心、南台灣市集的排隊美食「日腸小室」、以及「味益鬆品」、「長安製麵」、「潮州牛肉福」等多間屏東十大伴手禮名店，活動單日吸引人潮超過1萬人次前來逛市集、賞表演及排隊享美食，成功將屏東的觀光、嚴選伴手禮推廣給大家，讓大家暖心又暖胃。

縣府說，市集辦在屏東公園，下午4點至晚上10點準時開張，歡迎鄉親到場感受耶誕氛圍及異國市集，也讓更多國際朋友看見屏東的耶誕魅力。