參加台中市環保局臨時清潔人員徵選的考生除體力測驗外，還需進行資源回收分類技能考試。（台中市環保局提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府環保局清潔隊臨時人員甄選24日在台中市立豐原區體育場舉辦，符合資格人數1982名，其中有31名碩士以上學歷，還有5成以上大專以上學歷者報考，預計甄選出205位。環保局長陳宏益表示，今年大專以上學歷報名比例提升，可能是因增設環保專業類組。

環保局分析今年1982名應考人中，男性1460名、女性522名，男女比例約3比1，其中具碩士學歷者有31名，占報考人數1.56％，大專1015名占51.21％、高中職755名占38.09％。

陳宏益表示，今年報考大專以上學歷者比例較先前高，除了大專學歷普及外，推測因廢棄物稽查需求，增設環保專業類組，吸引高學歷者踴躍報考投入環保稽查工作。

陳宏益表示，甄選作業除環保專業類組加考筆試外，其餘應考甄選方式採資源回收分類技能與體能測試二項辦理，為確保公平，聘請台中市體育總會田徑委員會教練團擔任裁判人員，並由政風人員參與招考監督作業。

現場應考考生扛著沙包奮力向前跑，希望能考進清潔隊，第一階段資源回收分類技能測驗，考生可立即知道自己的成績；體能測試，男生需負重15公斤沙包、女生10公斤，完成「60公尺負重跑步」，測驗成績以終端攝影記錄判讀相當準確，並聘請專業教練團擔任裁判，考試後即時輸出，15分鐘內即能張貼成績於體育場門口外供考生即時查詢，考試過程完全公開透明。

除專業裁判外，環保局也動員近200位清潔隊人力辦理試務工作，環保局表示，今年205位臨時人員甄選名額除了一般類組100名、儲備駕駛組55名、重機械操作及汽修組3名外，針對中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民等特定身份市民提供32名的保障名額，另甄選增加環保專業類組15名，以提升環保局稽查工作量能。