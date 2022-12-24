昇貿教育事務基金會今日在桃園喜來登酒店舉辦清寒、優秀學生獎學金頒獎典禮，今年共計有229名學生獲獎，發出獎學金超過168萬元。昇貿科技集團長期關懷弱勢、獎勵優秀學子，成立基金會回饋社會迄今逾12年，除已有超過3千名學生受頒獎助學金，總金額逾2千萬元外，每年也規畫贊助或扶助不同團體。

昇貿科技集團創辦人、董事長李三連表示，獎學金頒發的對象已不限於公司所在地桃園地區的清寒學子，只要是學業成績優異，或在美術及音樂方面有出色成績者，都可提出申請，盼藉此鼓勵或協助有藝術天分或勤奮向學的學生順利完成學業。

桃園市長鄭文燦也說，今是他當市長的最後一天，把最後一場獎學金頒獎典禮留給這裡，一方面要親自感謝昇貿公司同時也是桃園喜來登的董事長、基金會贊助人李三連對扶助桃園學子，投資桃園不餘遺力，另方面也勉勵學子要不畏艱困，持續努力將來回饋社會。

昇貿科技日前受邀參加券商舉辦的法說會表示，遠距產品終端客戶調整庫存狀況及國際錫價震盪放緩，目前看來第三季已是谷底，最壞狀況已過，預期明年在新產品及新客戶導入帶動下，營運將比今年好。昇貿科技前三季累計EPS 4.37元。

昇貿科技因應全球ESG趨勢，主力發展低溫無鉛焊錫產品，該產品有助於大幅降低製造過程中所消耗的電量和碳排量，除已應用於CPU、晶片組裝上，新應用像是面板、SSD、DRAM等，亦開始加入測試認證行列，客戶群除其原先即已交貨之Intel、聯想外，AMD、NVIDIA、三星、LG等大廠也主動接觸加入測試認證中，未來低溫錫的潛力值得期待，而目前全球擁有低溫錫產製能力，僅昇貿及另一日系廠商。