博客來昨(23日)遭爆用「假承攬真雇傭」方式壓榨一名不識字的打掃阿姨，引發軒然大波，母公司統一超商發聲明緊急止血，拔掉總經理江呈欣官位，但臉書仍持續遭網友灌爆，其最後一篇PO文更讓鄉民直呼「有夠諷刺」。

律師陳又新在臉書揭發一起勞資糾紛，一名李姓清潔阿姨向他求助，自己工作20多年，無預警遭到解雇，陳又新一看合約發現，李女做的是雇傭契約的內容，簽的卻是承攬契約，三節、勞健保都沒有，如今李女被解雇，退休金更是一毛都拿不到，完全是假承攬真雇傭。

博客來爆發假承攬真雇傭風波，其臉書最後貼文「台灣最美風景是人，人情味一直都是這塊土地溫暖的所在」，如今在網友眼裡看來格外諷刺。(圖／博客來臉書)

儘管博客來緊急發表聲明，更召開臨時會議，希望改用雇傭方式重新與李女簽定合約，並將總經理江呈欣調離現職，但仍止不住大眾怒火，紛紛灌爆博客來臉書，號召抵制，截至目前7500多人按怒、留言超過5200則。

博客來臉書最後貼文則是宣傳畫集，更寫下「都說台灣最美風景是人，人情味一直都是這塊土地溫暖的所在～」，如今對比假承攬真雇傭風暴，顯得格外諷刺，網友也留言狂酸：「還好意思說台灣最美的風景是人」、「說的很溫暖，現實壓榨到死」、「文字熱呼呼，現實冷冰冰」、「溫暖個屁，簡直冷血」、「溫情博客來承攬20年」、「溫暖到不給員工勞健保、退休金...」。