于美人一身喜氣錄《2023超級華人風雲大賞》。（粘耿豪攝）

三立、中視除夕特別節目《2023超級華人風雲大賞》今天錄影。（粘耿豪攝）

曾國城、于美人、澎恰恰、許效舜、錢薇娟、郭泓志等人今（24日）錄三立、中視除夕特別節目《2023超級華人風雲大賞》，與廖科溢有私交的曾國城，被問有關心廖科溢時，他直言：「我們大概每2、3個月會聚會一次，這次因為他的新聞事件，我們會稍微延後一下。」幽默回應笑翻眾人。

廖科溢月初和主播秦綾謙閃婚，遭多名女子連環爆劈腿，好形象徹底大崩壞，身為好友的曾國城坦言適當地迴避一下是好的，給彼此點空間，「大家都需要沉澱。」那還會跟廖科溢做朋友嗎？他力挺表示「需要」，「每個人處理感情方式不一樣，你不能這樣去論一個人的成就與成敗的價值。」

此外，于美人透露計畫過年左右出國旅遊，約大年初二返台，好友詹雅雯日前也在臉書發文表示到日本旅行1個月，直呼「再等就沒力氣出門了」，于美人樂觀看待：「我覺得她很好啊，趁還能走還能動的時候旅行。」透露詹雅雯狀況很好，但走路沒以前那麼俐落，「看到她還可以出國的那個背影，我非常地替她感到高興。」

《2023超級華人風雲大賞》於明年1月21日除夕當晚8點至12點播出，節目內容由「澎恰恰x許效舜」領軍龍隊，「吳宗憲x曾國城」領軍虎隊，4大金鐘天王主持人率領眾多藝人進行一場兔年除夕夜豪華藝能秀，展開連續4小時PK大戰。