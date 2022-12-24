資深媒體人黃光芹今（24）日繼續揭發疫苗採購內幕「系列二」，她表示，高層成立所謂的「四人小組」，簽四方合約。由於永齡基金會與BNT一直想甩掉代理商上海復星，並在去年12月17日即將直通管道與口頭承諾讓利，移交給陳時中，未料卻被棄之如蔽屣。政府繞來繞去，最後只得找上海復星。

蔡英文總統對民間採購疫苗開了綠燈之後，高層成立所謂的「4人小組」，除了總統之外，還有行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄和衛福部長陳時中。

民間採購BNT疫苗，簽的是4方合約，BNT、上海復星、政府和民間，政府要求改「復必泰」標籤。為了重新印刷、改標，中間延宕了6個禮拜。上海復星突然抛出有近200萬劑進不了大陸的疫苗，後經4人小組決定接收。

「復必泰」來台後，蘇貞昌派羅秉成出面，口氣十分強硬，要求「復必泰」三個字一個字都不能見，後來經民間3方商討後，由華航2名地勤潛入貨艙，將復必泰布條掀掉。

永齡基金會與BNT一直想甩掉代理商上海復星，並在去年12月17日即將直通管道與口頭承諾讓利，移交給陳時中，未料卻被棄之如蔽屣。

直到來年民怨再起，急需採購BNT兒童疫苗或次世代疫苗時，即使永齡基金會又主動跳進來幫忙，但已無力回天。政府繞來繞去，最後只得找上海復星。

指揮中心今回應，我國取得BNT疫苗未直接與原廠洽購、堅持標籤名稱造成進貨延宕、收取原本供應他國的200萬劑疫苗及要求撤下首批到貨的復必泰布條等節，均屬不實訊息，特此提出澄清。民間採購BNT疫苗所簽署的採購合約，係由民間3單位委託裕利醫藥公司，向原廠代理商復星實業公司(香港復星)購買，並由BNT原廠出具確認書。政府並未參與採購合約簽署，而是與民間3單位簽訂捐贈合約。