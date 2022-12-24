周予天（左）、張豐豪CP組合深獲粉絲喜愛。（結果娛樂提供）

黃瀞怡（小薰）（右）與金在勳在劇中修成正果。（結果娛樂提供）

許孟哲（中）送粉絲訂製曲棍球桿，鄭湋曄（左）聞香認證「真的有用過」。（結果娛樂提供）

主創與全體主演大合照。（結果娛樂提供）

吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪主演的BL劇《我的牙想你》日前遭不肖盜版非法外流結局，但演員們好心情不受影響，日前仍與700名粉絲舉辦最終回特別放映活動，一起觀看大結局。飾演「安朗CP」的余晉為吳岳擎準備禮物及手寫信，讓余晉感動潰堤，信中提到，「關於表演，你不知道未來是否還能堅持下去，但我想說的是，如果你相信我，就堅持下去吧，因為我也相信你，在我眼中你已經足夠優秀。」一番真心告白已然超越角色，既甜蜜又感人。

活動現場也釋出2對CP的吻戲彩蛋全集，「郝畑CP」周予天看得害羞直呼「好熱」，笑稱：「我人生最大的尺度，第一次在正片，第二次在彩蛋，沒想到彩蛋比正片尺度更大，全給了張豐豪。」張豐豪也分享：「RJ這個角色最讓我最感動的就是他的勇氣跟相信自己，還有勇敢追愛，謝謝Alex一直用最柔軟的方式陪伴我、教導我。」

黃瀞怡（小薰）身為劇中的「神助攻姐姐」，一路走來見證劇中弟弟吳岳擎感情的苦盡甘來，表示對於結局非常感動；余晉則說：「最後一集我爸（洪都拉斯）跟我媽（吳奕蓉）都演得太好了，尤其媽媽切洋蔥掩飾流淚那一段更是畫龍點睛，滿是感動。」播到片尾時，周予天、張豐豪也接受粉絲敲碗，一起在座位上大合唱。活動最後演員一字排開與粉絲擊掌道別，為戲畫下圓滿句點。