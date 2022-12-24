新北市警局舉辦「新北心警耶誕Party」，市長侯友宜到場與警民同樂。（王揚傑攝）

新北市警局舉辦「新北心警耶誕Party」，市長侯友宜到場與警民同樂。（王揚傑攝）

新北市警局舉辦「新北心警耶誕Party」，市長侯友宜到場與警民同樂。（王揚傑攝）

新北歡樂耶誕城自11月11日開城至今，吸引超過350萬人共襄盛舉，新北市警察局為響應市府歡樂耶誕城活動，今（25）日在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，除有園遊會攤位外，舞台還有連番上場的精彩節目和抽獎活動。新北市長侯友宜晚間特地到場與警民同歡，並送出頭獎iPAD一台，共度愉快的平安夜。

節目請到「警界超偶」3位現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏到場聲援，還有知名鼓手街頭藝人李科穎、排灣族網紅歌手黃少康與魔幻氣球人李聖堂到場表演，更邀請罕見基金會「罕見北區天籟合唱團」演唱，悠揚美妙的歌聲讓活動更顯溫暖。

園遊會攤位包括婦幼隊的射擊體驗區、少年隊電流急急棒及犯罪預防科的防詐益智遊戲區、鑑識中心的刑案現場體驗區，另外更有免費的夾娃娃機及爆米花及棉花糖、雞蛋糕、飲料可享用，讓來參加的大朋友、小朋友有吃、有玩更能拿獎品。

侯友宜晚間6時30分到場，受到全場熱烈歡迎，他與所有來賓和「罕見北區天籟合唱團」合唱《再出發》、《平安夜》兩首歌曲後，活動來到最高潮，侯友宜親手抽獎送出價值近2萬元的蘋果iPAD一台。

侯友宜表示，看到警察同仁展現團結向心力，舉辦這樣有意義的活動，不但一邊能跟民眾同樂，同時又能兼具犯罪預防宣導的活動，讓他很佩服，這段時間新北市警察弟兄的表現有目共睹，除了創造出「每案必破」而且都是能迅速偵破外，更破獲了非常惡劣的詐欺集團，維護了台灣人民的安全，相信新北警有能力讓新北市的治安、交通會更好。