台北市東區商圈舉辦「光台北‧混東區 Merry Xmas 」系列活動，除了巷弄間的璀璨籐球燈飾外，22日至24日也在頂好廣場及瑠公公園推出百攤超好逛聖誕市集，台北市長柯文哲24日晚間出席致詞，由於這是他任內最後一場市政活動，結尾也開玩笑說，大家繼續努力，他要回去當醫生了。

柯文哲表示，東區商圈曾是潮流指標商圈，2018年沒落後一堆店家關閉，當時先建立台北市東區商圈發展促進會，收集地方意見逐步修改，今年7月先辦夏日趴、11月則有週年慶活動，明年2月東區也將迎來台灣燈會，希望藉西門町舉辦經驗，復興東區商圈。

柯文哲也說，2023台灣燈會將在忠孝東路設16件中大型裝置燈飾，並於東區商圈設置40件「藝術入店」作品，更找來特約店家提供優惠，讓民眾逛燈會順便購物，最後柯也開玩笑表示，剩下大家繼續努力，他要回去當醫生了。

當問到最後一天以市長身分參加活動心情，柯文哲直言，就是認真工作到最後一秒，而會不會希望蔣萬安不要動原有政策，否則會遇上抗爭，柯則說， 當首長最困難是應付抗爭。

台北市東區商圈發展協會理事長韓修和表示，每年年底的東區燈飾及耶誕活動已成東區商圈特色，混市集也逐漸打響名聲，不僅有美食、甜點，也有潮流服飾、精美飾品和特色手作，今年度耶誕市集活動以「溫馨」為主軸，邀民眾於聖誕樹上掛上祈福贈言，象徵對於未來的美好盼望。

韓修和也說，24日平安夜當天除了邀請小朋友與街頭藝人展演外，還與GB Flower 好的開始花藝合作，舉辦手作古典聖誕花圈課程，讓今年聖誕節多一份手作的溫暖。