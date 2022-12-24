2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽24日在台北市三地開戰，首日在天母棒球場就上演多場好戲，從「國境之南」北上的屏東恆春國中克服北部寒冬，2比1險勝新竹市成德國中，台北重慶國中則是靠著先發投手施宥甫完美壓制，3比0擊退桃園大園國中。

恆春成軍於2013年，是南屏東第一支、也是目前台灣最南端青少棒球隊，前三商虎捕手徐整當就是創隊元老之一，在「國境之南」培育棒球種子，目前已有第一位準職棒球員校友馬許晧在2022年選秀加入台鋼雄鷹，成為學弟們的好榜樣。

恆春總教練李祖岑表示，球員主要來自大平國小與復興國小，正好在屏東的兩端，最遠的到學校超過1個半小時，因此學生大多住宿，也有不少弱勢家庭的孩子，照顧上需要多費心力，「他們以前的生活比較自在自由，很活潑但也比較『散』，都要真的遇到挫折，才知道有些事情必須認真看待，有時候哭笑不得。」

李祖岑舉例，台北天氣冷，他叮囑學生熱身要做足，但有些人愛理不理，「不是說一定要贏，我是怕他們受傷，等真的有什麼狀況就來不及了。」幸好此役沒有什麼意外，只有賴冠愷在比賽後段挨了一記觸身球。

賴冠愷正好就是今天的大功臣，單場2支2，包括4局上半打回超前分的一壘安打，「今天大家都很專注，比數也很膠著，當時只想著把隊友送回來。」他笑說，大家來到新球場總是比較「客氣」，收起玩心就有好成績。

國三的賴冠愷其實之前出賽機會不多，去年恆春首度獲邀參加城市盃時也不在名單內，不過這次有3名主力因故被教練禁賽，今天才能踏上天母棒球場。「其實不是什麼嚴重的事，但在教育場域，培養他們正確的觀念與態度是最重要的，這是我這幾年在學校領悟到的道理，希望他們知錯能改。」李祖岑說。

其他比賽方面，曾在2007年拿下第三屆亞軍的重慶，今天首戰「新同學」桃園大園，雖然全場發生4次失誤，靠著先發投手施宥甫4.1局0失分壓制，以3比0開紅盤，總教練劉明光賽後笑說，大家都是人工草皮「初體驗」，還不習慣彈跳，對兩隊來說都是學習。

施宥甫今天屢次靠著精準控球解決危機，第3局面對二、三壘有人局面，仍讓對手擊出內野滾地球出局。他賽後表示，最近天氣冷，大家又是第一次守人工草皮，不會責怪隊友，「今天自己控球還不錯，直球、曲球都控到想要的位置，很高興幫球隊拿下首勝。」

晚上的開幕典禮由康寧大學原住民族社團賽德曼木社精湛的舞技展開序曲，隨後由去年的冠軍長安國中球員蔡博聿代表所有球員宣誓，台北市棒球協會理事長陳炳甫隨後在致詞時期許所有球員秉持運動家風度與學生球員拿出該有的品德與技能為校爭光，堅持勝不驕敗不餒的態度打出最好的成績，並強調來年再疫情趨緩許可下，積極爭取國外優秀球隊來台參賽，不必出國也能有機會與國外球隊競技。