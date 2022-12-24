新竹市長當選人高虹安就職前夕公布完整市政團隊名單，包括都市發展處長一職，將由曾任新竹市政府產發處與都發處長翁義芳回任。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長當選人高虹安將在25日上午9時宣誓就職，就職前夕高虹安也公布完整市政團隊名單，她表示，團隊首要目的是讓市政用最快速度上軌道，在詳談未來施政方針後，多位在市政表現專業穩健的現任市府一級主管獲留任，同時邀請有資深經歷的市府前一級主管再次回掌都發處。

除了人事、主計、政風、警察、消防，以及前兩波所公布的團隊名單外，高虹安辦公室今天晚間也再對外發布第3波名單，包括新竹市政府都市發展處長一職，將由曾任新竹市政府產發處與都發處長翁義芳回任。

翁義芳有超過40年的公務資歷，具有豐富市政工作經驗，自基層公職服務起，先後任職於中央及地方工務機關主管職務，現為行政院公共工程委員會工程施工查核委員。

為確保市政團隊快速上線與傳承市政經驗，府內一級單位部分，工務處長將由現任工務處下水道科科長曾嘉文升任、交通處長將由現任處長倪茂榮留任、城市行銷處長林正光留任、勞工處長黃錦源留任、財政處長陳香君留任、產業發展處長許智堡留任、社會處代理處長李季縈續代。

所屬一級機關主管部分，衛生局將由副局長林素芬代理局長、文化局長將由副局長李欣耀代理局長。