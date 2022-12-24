南韓國家情報院22日表示，北韓駭客在過去5年估計竊取1.5兆韓元（約新台幣360億元）的加密貨幣和其他虛擬資產，光是今年竊取的就占半數以上。

美聯社報導，專家和官員指出，受到聯合國嚴厲制裁和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，北韓轉向加密貨幣駭客攻擊和其他非法網路活動，作為急需的外匯來源，以支持北韓脆弱的經濟並資助核計畫。

南韓國家情報院（National Intelligence Service）說，由於聯合國自2017年針對北韓核試驗和飛彈試驗嚴加經濟制裁以來，北韓一直專研網路犯罪，因此被認為掌握全球頂尖的竊取數位資產能力。

聯合國在2016到2017年實施制裁，禁止北韓出口如煤炭、紡織品和海鮮等主要產品，並使聯合國成員國遣返海外的北韓工人。另外，北韓在COVID-19流行期間實施全球最嚴厲的部分防疫限制，導致國家經濟進一步受挫。

國情院表示，由國家資助的北韓駭客估計自2017年以來在全球各地竊取1.5兆韓元（12億美元）的虛擬資產，光是今年就有約8000億韓元（6.26億美元）。國情院表示，1.5兆韓元中有1000多億韓元（7800萬美元）來自南韓。

國情院說，預料北韓駭客明年將發動更多的網路攻擊，竊取南韓的先進科技，以及有關南韓外交政策和國家安全的機密訊息。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1111224