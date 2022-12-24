美國聯準會（Fed）、英國和歐洲等主要經濟體央行，上週一致調升利率，並重申明年的鷹派立場，全球股票基金遭遇創紀錄的419億美元資金外流，專家警告，由於2022年許多懸而未決的問題，投資人應該準備面對2023年艱難的開局。

綜合外媒報導，EPFR Global數據顯示，截至12月21日當周，全球股票基金創下史上最大單周外流紀錄，達419億美元。但今年股市仍有1665億美元的淨流入，反映投資人還沒有對股市失望，也暗示2023年進一步下跌的可能。

相較之下，債券基金則有2570億美元的資金流出，美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）預期債券明年上半年的表現會優於股票。

EPFR數據顯示，英國股票基金今年創有史以來最大規模的資金外流，達263億美元，而歐洲則連續45周資金撤出，為2016年以來最糟糕的一年。另外，按類劃分，美國成長股、小型股和大型股每周都出現資金外流，其中價值股更達到創紀錄的172億美元的外流。

本周公布超出預期的經濟數據，為Fed有關經濟能夠在進一步緊縮政策下，不會陷入衰退的觀點提供支持，美股年末的反彈戛然而止，標普500指數可能將創下2008年以來最大跌幅。

巴克萊銀行策略師考烏（Emmanuel Cau）在一份報告中表示，「由於存在著許多2022年懸而未決的問題，投資人應該為2023年的艱難開局做準備，通膨和衰退的分歧、企業盈利前景、大陸經濟重啟、俄烏衝突等都有可能主導市場」。