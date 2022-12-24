今天上午9點開始的捐血活動，吸引許多民眾頂著低溫排隊等候捐出熱血。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心主動攜手18家協力廠商，於24日舉辦「Big捐熱血，共度寒冬」活動。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

冷氣團接連來襲，影響民眾出門意願連帶捐血中心嚴重缺血，Big City遠東巨城購物中心主動攜手18家協力廠商，於24日舉辦「Big捐熱血，共度寒冬」活動，捐血1袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，並邀請民眾在平安夜一起做公益過耶誕，1天下來共幕得1450袋各血型熱血。

遠東巨城總經理羅仕清表示，巨城長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，與新竹捐血中心合作多年，迄今攜手各界共舉辦逾230場公益捐血活動，募得超過2萬6000袋、超過650萬毫升的熱血，已成為桃竹苗地區最大的捐血平台，也是國內募集醫療用血的重要夥伴。

此次跨年度的「捐血月」活動是自12月20日起至2023年的1月20日，巨城率先於耶誕節前夕，聯手協力廠商擴大舉辦大型捐血活動，藉助FB粉專及APP會員強大的數位行銷影響力與行動力，線上線下同步動員熱情鄉親和巨城同仁、協力廠商暨夥伴們一起捲起袖子捐出熱血。

今年參與捐熱血活動的廠商包括新竹物流、遠東國際商業銀行、台業物業、新高國際、新竹客運、湯姆熊歡樂世界、角鬥士健身俱樂部、開飯川食堂、唐點小聚、涓豆腐、姜滿堂、帕泰家、韓姜熙的小廚房、宜得利家居、海邊走走、迷客夏、JIU JIU 親親口罩、Yale等18家。

今天上午9點開始的捐血活動，吸引許多民眾頂著低溫排隊等候，現場工作人員引導領取號碼牌、酒精乾洗手消毒，協助確認捐血許可、量血壓、填寫問券，不少家長帶著孩子參與活動藉此機會教育，還有年輕首捐族趁著平安夜捐出人生第1袋熱血，巨城專櫃、保全、清潔等各單位人員，也紛紛利用上班空檔時間挽起袖子加入「熱血團隊、社會共好」行列，不分內外一同傳遞熱血、散播愛。

新竹捐血中心主任王雲龍表示，連日溼冷天氣導致捐血中心募得血液不到原預估量的80 ％，加上醫院用血量增加，造成庫存血量直直落，其中又以A型及O型血液庫存不到3天最為嚴重。

王雲龍表示，非常感謝遠東巨城購物中心聯手協力廠商，長期響應捐血活動為血庫補充血量，同時也再次呼籲民眾踴躍捐血，讓需要的民眾能獲得妥善治療。

據新竹捐血中心統計，此次出動5輛捐血車全部捐滿，再次突破大新竹區單日單點捐血紀錄，成功募集1450袋熱血為補充血庫盡最大力量。

巨城表示，遠東巨城購物中心發揮通路平台優勢成功整合資源，除了感謝熱情的鄉親們不畏寒冬捐出熱血為社會注入暖流外，未來也將持續以實際行動發揮全台第1公益平台的影響力，成為購物中心及百貨零售公益平台的最佳典範。