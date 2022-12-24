A McDonald's in Ustroń, Poland, was given a full on knitted makeover for the winter.



The redo took 28 days and was made for the return of the Lumberjack Sandwich. pic.twitter.com/jchuqfs8B2 — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) November 25, 2022

寒流來襲本週溫度一度下探6度以下，人們紛紛拿出衣櫃中最暖的服裝，然而面對寒冷冬季波蘭一處麥當勞，也跟著寒冷的溫度穿上針織毛衣，針織紋路搭配巨大鈕釦點綴，看起來可愛又溫暖，在網路上引起討論浪潮，也讓他成為近期波蘭熱門打卡景點之一。

位於波蘭南部的烏斯特龍（Ustroń），為慶祝冬季限定餐點「Burger Drwala」回歸，被選為錄製廣告的地點，耗時四個月企劃、28天裝修、逾50人參與，將整個店裝包含店內裝潢都換上色彩繽紛的毛線外衣，店內部分不論牆面、柱子也一律裹上毛線，座椅部分則換上不同材質的毛料沙發、懶骨頭，不論視覺、處決都傳遞溫暖氛圍，鮮豔的色彩、可愛的外型也成為附近民眾的打卡景點。

除了幫建築物穿上針織毛衣外，在韓國仁川當地也也不少民眾為路上的行道樹編織毛衣，各式不同圖騰、繽紛的色彩點綴於樹上，有些甚至將花卉如向日葵、梅花、銀杏葉等妝點於針織品之上，將原先蕭瑟的冬日街景，變得童趣可愛。

其實之所以有這樣的活動，原來是因為韓國冬季病蟲害嚴重，昆蟲為避冬多會躲進樹，並於樹幹皺摺處產卵，造成植物受傷甚至死亡，因此民眾們發起位數穿衣的活動，讓蟲子們躲進針織品內，等春季來臨時在一次拆下拿去燒毀，避免植物們受到病蟲害侵擾，同時不少毛衣也多從福利機構訂購，提供身心障礙人士與老年人就業機會。