台北市第三選區立委補選倒數15天，民進黨候選人吳怡農今發布「自辦電話民調」，稱支持度僅微幅落後國民黨候選人王鴻薇。國民黨批評，吳發布資料不全民調意圖影響選情，已違選罷法規定，籲中選會依法開罰50萬至500萬元罰緩。

《公職人員選舉罷免法》第53條規定，「政黨及任何人自選舉公告發布及罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源」。

國民黨文傳會副主委林家興表示，吳怡農發布的民調新聞稿，僅宣稱自身民調差距與在特定地區、指標領先對手等，未揭露調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源在內等必要資訊，違反選罷法規定。

林家興說，當前吳怡農選情危急、節奏紊亂，不得不釋放相關訊息以挽救選情，政治動作雖可以理解，但也不能誤觸法網；且該份民調準確性與發布動機，有使用民調帶風向疑慮，應避免陷入操弄民調數字拉抬選情的信任危機。

國民黨青年部前主任陳冠安也說，候選人出自策略考量，公布內部民調，在選戰中很常見，但像吳怡農以競辦名義發布一份只有辦理時間、母體範圍、樣本數及誤差值民調，不只少見，更直接違反選罷法規範。

陳冠安說，中選會會11月22日公告台北市第三選區立委補選，因此吳怡農今天發布一份沒有載明調查單位、主持人、經費來源、抽樣方式，已然涉嫌違反選罷法規定，依選罷法規定，中選會應處50萬至500萬元罰緩。

林家興揶揄，吳怡農發布自產的來源與內容不明民調新聞稿，意圖拉抬選情，離自身宣稱的「正向選舉」有很大距離。陳冠安也說，公布一份違法且抽樣誤差數據並不精確的內部民調，絕非是吳再三強調的正向選舉。