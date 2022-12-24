安聯小小世界盃本周末在台北田徑場進行全國總決賽。（迷你足球協會提供）

全國最大幼兒足球盃賽「2022安聯小小世界盃」，今年來自全國U6至U15組別748支球隊，在經過激烈分區預賽後，共有85支隊伍晉級今、明於台北田徑場進行的總決賽。適逢聖誕節，安聯人壽行銷長鄭祥琨、足球推廣大使許淑華在開幕式上還化身聖誕老人，發送足球給小球員們，讓現場非常熱鬧。

「很開心今年看到那麼多隊伍參加，恭喜你們晉級到全國總決賽，」鄭祥琨說：「看到小球員的努力奮鬥的精神，真的很感動，除了要爭取最高榮譽，還有發揮團隊合作的精神，一起讓台灣足球更好。」

安聯人壽行銷長鄭祥琨（左）與足球推廣大使許淑華化身成聖誕老人。（迷你足球協會提供）

「2022安聯小小世界盃」在經過台北、新北、新竹、台中、高雄、花蓮等縣市精彩分區預賽後，共有85支隊伍脫穎而出，晉級台北總決賽，爭取冠軍榮耀，今年最特別的就是，5個組別的奪冠隊伍都可以直接把冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受奪冠榮耀的專屬獎盃。

另外，比賽會場也擺放上大型聖誕樹，和滿滿裝有禮物的聖誕節福袋，小球員們可以在聖誕樹旁領取許願小卡，寫下自己的願望和想說的話，將卡片掛在聖誕樹上，就可以參加抽獎，一同感受聖誕氣氛。

今年是「安聯小小世界盃」第9年舉辦，從2014年第1屆257隊報名參賽，到2019年參賽隊伍已經高達1458隊。推廣年齡層也從6歲至10歲，向上擴及至12歲至15歲組別，經過9年耕耘，更讓台灣的幼兒足球，從彷如一片沙漠，發展出如同球員們奔馳的球場，充滿生命力和歡笑。

各組晉級名單如下：

U10組

夢幻聚星、潮昇獵豹、小不老足球俱樂部、進擊的矮人

U12組

東方特快車、文山國小、TFA曼聯隊、育英黑風暴、竹北之星、twfc-虎

U15組

龍興國中、雷鳥、台北市民生國中、Taipei Play One青訓