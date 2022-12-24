王渝屏（左）和陳昊森戲裡戲外都是好友。（愛奇藝國際站提供）

王渝屏常接演能勾起人性黑暗面的角色。（羅永銘攝）

王渝屏對人生、事業相當有想法。（羅永銘攝）

28歲的王渝屏有張「高級厭世臉」，是模特兒也是備受矚目的新生代演員，近年在電影、戲劇的表現亮眼。這回她在《第9節課》飾演陳昊森貴族學校的同學「夏語心」，對男方充滿青梅竹馬獨有的佔有慾。王渝屏和陳昊森私下是把彼此人生都聊完的好友，她自曝傳訊給陳昊森遭已讀不回，但她毫不在意還調皮地偷拿他手機進外送平台幫劇組點餐，讓陳昊森又氣又好笑；她稱讚陳昊森是個節奏、直覺都很好的演員，和他對戲很有趣。

王渝屏時常接演背景、心思複雜的角色，甚至被霸凌、性侵，往往能觸發人性黑暗面。她自認私下個性蠻好笑，最想演的是喜劇，所以每當拿到這些「有問題」的角色，相當好奇導演們究竟看到她什麼特質，「《第9節課》的導演說，需要一個有高中生外表，但眼神要比較社會化，他們好像覺得我的眼神很有問題，長相苦情。」

一次記者會結束，製作團隊長官第一次看到打扮過的她，竟向她道歉說：「對不起，不小心把妳弄太醜（劇中），妳以後也可以演一些比較漂亮的角色。」讓王渝屏忍不住脫口而出：「他們到底什麼意思啦！」但王渝屏很享受透過角色體驗不同人生，「會和導演從劇本出發去聊角色，試鏡的當下不會擔心跟角色不太像，會不會把握不到，我就是準備好就去試鏡，能夠把角色帶出來跟觀眾對話，我覺得蠻好的。」

王渝屏戲裡和許瑋甯、尹馨因為陳昊森的連動，關係有了糾葛，「我覺得這3個女人互相在找一面鏡子，3人雖處在不同的年齡階段，但同樣面臨愛情、親情難題，只是看事情的觀點和解決方式不同，夏語心比較像是帶著冷靜的雙眼，紀錄發生的一切。」她很喜歡觀摩許瑋甯、尹馨演戲，再從他們的表演中找一些靈感放在角色中。

演繹的角色嘗盡人生百態，王渝屏認為現實中不需要發生重大的生離死別，每天都會迎來自己的黑暗面，「我很容易被瑣事、小插曲激起黑暗面。」她舉例如果在趕時間，計程車司機沒有照她指定的路線開車，或是一次臨時叫外送，對方竟要她不要再打電話，否則會出車禍，她就會自責，「我會在心裡開庭公審自己，如果我早1個小時叫車，會不會這些事情根本就不會發生，我內心小劇場很多。」

戲裡陳昊森和許瑋甯大談師生虐戀，王渝屏認為師生之間涉及權勢、利益會有點危險，但自招在感情上也很執著，談過的感情時間都蠻長，即使相處不下去，還是會執著在關係中，「我最喜歡也最不喜歡自己的地方就是執著，好聽一點是堅持，不好聽就是固執。」

25歲後，王渝屏對家庭開始有嚮往，過往認為的自由是只要2人相互陪伴，私奔也可以；但現在認為有法律保障的關係有其道理，穩固的愛情也能找到自由，「小時候期待自己跟100人約會，可以玩100種遊戲，但每個人只能玩1種，會好像重來沒認識過誰；但如果有機會可以專心跟1個人玩100種遊戲，那我會很珍惜。」