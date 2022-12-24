新北各區清潔隊、3個民間單位及知名YouTuber妞妞TV、我是老爸、彼得爸與蘇珊媽、喪屍老爸攜手合作，設置48個義賣攤位，募集超過1萬件二手好物，並將收益全數捐贈給好日子愛心大平台。（環保局提供）

新北環保局今（24日）舉辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」義賣活動，吸引了約3.5萬人參與，新北各區清潔隊、3個民間單位及知名YouTuber妞妞TV、我是老爸、彼得爸與蘇珊媽、喪屍老爸攜手合作，設置48個義賣攤位，募集超過1萬件二手好物，今日義賣金額超過115萬，將全數捐贈給「新北市好日子愛心大平台」，幫助弱勢家庭，義賣活動也預估可減少16.5噸的垃圾量。

新北市副市長劉和然今主持義賣活動，他表示，「耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場已連續舉行8年，除了提供資源共享再生的平台，鼓勵民眾捐出家中少用完好的物品，讓有需要的人帶回家，也全數將義賣所得運用在弱勢族群，希望循環再利用的精神能延續，讓環境永續不息，也讓聖誕節更有愛。

環保局指出，今年跳蚤市場以「斷捨離」為號召，希望民眾清出家中雜物義賣，經過一個多月的募集，總共收到1萬件二手好物，除了轄內各區清潔隊義賣民眾好物外，活動也邀請到國際扶輪社3490地區扶輪公益網、信義房屋、國都豐田汽車加入設攤行列，研揚科技也捐贈不少二手物資響應環保。

另外，知名Youtuber妞妞TV、我是老爸、彼得爸與蘇珊媽、喪屍老爸也帶來數百件玩具及好物，活動登場後即吸引不少粉絲排隊購買，一起與偶像歡度耶誕，也能響應環保公益，現場還有清潔隊員裝扮成聖誕老公公、聖誕女神，與民眾歡慶耶誕。

環保局表示，清潔隊員回收的物品常有輕微損壞、功能正常的物資，經過修繕達人巧手整理後，物資就像全新的一樣，透過跳蚤市場義賣活動，希望推廣資源循環概念，落實環保和循環經濟。