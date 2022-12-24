準台北市長蔣萬安將在明（25）日上任，但市府人事爆出諸多爭議，之前請資深媒體人蔡詩萍接下台北市文化局長的擔子，也引發熱議。港媒《中評社》分析，蔣萬安是在瞄準新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕黨內一哥、一姊的位置，並學著向中間路線靠攏。

《中評社》指出，從最近3次藍營在台北市長的得票率發現，連勝文2014拿下40.82%、丁守中2018也是40.82%，蔣萬安今年拿到42.29%，從數據上來看，三者間其實沒有很大的差異，可見藍軍台北市大約就是4成左右的基本盤。然而新北市長侯友宜這次大贏對手林佳龍近40萬票，連綠營票倉三重、蘆洲都被侯奪下來，台中市長盧秀燕也是在民進黨候選人蔡其昌手中拿下輾壓性的勝利。

該報導強調，侯友宜、盧秀燕兩人都展現出「和黨中央有點距離」的中間路線，較少對敏感政治話題發言，也沒有展現激烈的政治立場，但從連任得票數就可以發現，二人藉由這種風格大獲全勝。

《中評社》認為，蔣萬安如果要更上層樓，未來就不能只靠藍色選民，且他的人設一直有濃厚的「溫文儒雅」風格，說話不像民眾黨主席柯文哲，這次找來蔡詩萍，無疑是向中間路線靠攏。且蔣萬安也曾直言，「屬於我的標籤，怎麼撕都撕不掉」，但從他這次小內閣的用人哲學，就可以發現他正在努力用問政和勤走基層，證明自己不再需要蔣家光環，並以站在國民黨中生代一哥的位置，規化好未來的路線。