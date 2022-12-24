JKF冠軍女郎啾啾。（JKF提供）

安希爆乳出席十分吸睛。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF於今（24日)於新莊宏匯廣場舉辦JKF女郎聖誕簽書會，集結12位JKF封面女郎一字排開，亮麗登場：有Ｇ奶甜心嵐芯語、校花級豪乳尤物陳潔兒、「最凶武器」安希、JKF冠軍女郎啾啾、「台版新垣結衣」希希、「純天然巨乳」樂樂、最辣美乳凱蒂老師、性感小野馬玟妡、「暗黑版張景嵐」比特、「高冷女神」雲嫣、「國民小妖精」夢夢、 童顏巨乳優寶，吸引上千粉絲蒞臨現場朝聖，而JKF冠軍女郎啾啾也擔任C位帶領女郎展開一整天的簽書會。

JKF冠軍女郎啾啾說：「有一次去餐廳吃飯，覺得周圍的客人一直在看我，後來才發現店家把我拍的JKF雜誌放在櫃上展示，因此被認出來，想不到JKF無所不在讓我當下有點害羞，自己懷抱著夢想是從台南北漂打拚，在JKF成長茁壯嚐到了人氣加持帶來的影響力和越來越多的工作邀約，感謝JKF的栽培。」

安希說：「之前擔任JKF封面女郎，想留一本作為紀念結果都被搶光了，我還親自上博客來網購也顯示售完，最後是貼心的粉絲跑了很多家金石堂和誠品才幫我買到，JKF絕對是銷售和流量的保證。」

現場12位JKF女郎齊聚一堂，總社群粉絲人數超過千萬，組一日限定聖誕女團各有強大粉絲支持， 希希分享進入JKF大家庭認識了很多漂亮妹子、還有很多平常很難合作到的藝人、youtuber。樂樂開心說：「雖然加入不久，但回頭來看，覺得前幾年單打獨鬥真的是太辛苦了！有歸屬感之後更能安心的打拚事業。」

對於外界對JKF女郎有一些誤解，女郎們也分享私下互動讓你很意外的point，比特說：「JKF女郎工作EQ很高，像凱蒂老師是JKF小叮噹外出表演她很有耐心的叫我起床、幫我穿衣服、教導我人生道理；雲嫣雖然話少，但是她會貼心的陪我一起去潛水，去台南找她時她很帥的開車並買好飲料來接我；玟妡雖然年紀比較小，每次都被她照顧得很好，工作幫我綁頭髮，休假帶我去買衣服感覺好幸福，JKF女郎絕對不是外界所想的塑料姐妹花。」

JKF黑馬冠軍女郎啾啾很有自信，氣場超強做什麼都很美；雲嫣像精靈仙女一樣，連走路都輕飄飄的，像是不食人間煙火；希希永遠都感覺很有活力很願意付出會像媽媽照顧其他女郎。