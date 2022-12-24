韓國超人氣女團BLACKPINK成員Lisa有精緻臉蛋和勻稱身材，讓她擁有「人間芭比」的美名，2021年更成為全球第一美臉孔，眾望所歸；近期BLACKPINK正在進行世界巡迴演唱會，Lisa今（24日）驚喜釋出其中一套舞台裝扮，身穿亮片裝，火辣身材全被看光。

身為2021年全球第一美的Lisa，雖然下禮拜就會公布2022年是否蟬聯，但她一點都不在意，因為BLACKPINK正在歐美進行世界巡迴演唱會；Lisa不時會在IG分享演唱會花絮，和各種令人眼睛為之一亮的舞台裝扮，今日她曬出在哥本哈根場的一套火辣表演服，掀起粉絲熱議。

畫面中Lisa身穿兩截式的亮片裝，整個人顯得更光彩奪目，服裝設計也讓她火辣身材全被看光，令萬千少女羨慕的性感鎖骨和直角肩，還有結實纖細的螞蟻腰，四肢更是瘦到沒有任何一絲贅肉，讓人讚嘆她在嚴格自我管理加上高強度表演下維持的女神外型，不愧是全球第一美。

美國知名電影網站「TC Candler」每年都會評選出全球百大最美及最帥臉孔，Lisa在2020年獲得亞軍，也是亞洲第一美，2021年不負眾望成功登頂，成為全球第一美，而2022年是否會連霸，「TC Candler」將在下禮拜公開排名榜單。