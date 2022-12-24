《華爾街日報》近期披露一份報告，稱俄國總統普丁成天擔心會遭有心人士監控行動，因此拒絕用手機，如此依賴紙本文件的壞處是，他永遠追不上戰前最新消息，每次到他手裡都變成舊聞。

據商業內幕(Business Insider)報導，報告援引美國和俄羅斯官員的消息指出，普丁總統自開戰以來一直活在恐懼之中，已是全民公敵的他深怕受到數位監控，因此這段期間與官員往來都藉由實體文件，包括具時效性的資料。屏棄網際網路的缺點，讓這位領導人無法及時掌握戰況，永遠晚人家一步。

據悉前線指揮官會先將資訊遞交給聯邦安全局(FSB)，然後FSB轉送至安全委員會，之後再透過委員會秘書交到普丁手上。

事實上，俄國官媒曾於2020年報導稱，普丁根本沒有手機，頂多偶爾使用網路，消息也進一步被克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）所證實。