男團FEniX成員、凱渥藝人夏浦洋近期在《全明星運動會4》錄影中不甚意外傷到右腳膝蓋，他表示：「倒地當下雖然有些錯愕，但馬上受安排進醫院檢查與治療，近期也都有好好休息，並穩定的恢復中，請大家不要擔心，也相信一切都是最好的安排。」

是否會影響到接下來的行程，夏浦洋的經紀公司表示，傷後雖然行動受到影響，但仍可以正常行走，也感謝所有客戶廠商都非常體諒，以及《全明星》製作單位協助處理後，而夏浦洋目前工作照常進行，FEniX的花蓮跨年活動將如期出席，更驚喜預告明年有專輯發布計畫。