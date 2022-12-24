中島步（右）與松井玲奈在片中有親密的肢體接觸。（天馬行空提供）

日本電影《夜鷹的單戀》改編自島本理生同名小說，由女子偶像團體「SKE48」前成員松井玲奈與性格男星中島步聯手演出。中島步對於此次繼《梅艷芳》、《偶然與想像》後，再次演出「深陷感情風暴」的男性，他哭笑不得地說：「我很慶幸自己的花花公子、失意男子形象深植人心，但未來也想挑戰不一樣形象的角色，讓大家看到我不一樣的面貌！」

外型高大挺拔的中島步近年曾參演華語電影《蘭心大劇院》、《梅艷芳》，更與古川琴音在濱口龍介話題電影《偶然與想像》中上演一段剪不斷理還亂的感情糾葛。此次，中島步再陷感情困境，飾演新銳導演「飛坂」，因為偶然被臉上有著胎記的理科女大生「愛子」（松井玲奈飾）堅毅的神情吸引，決定以她的故事作為下部電影的題材，開始展開積極攻勢，終於取得她的同意，也收獲了她的愛情。然而這段愛子遲來的初戀，隨著電影的開拍，2人的關係一步步從友情、曖昧到滾床單、正式展開交往，也開始面臨新的考驗。

中島步表示自己在演出「飛坂」時，最著重的部分在於塑造出這個男人的高超魅力，從衣著、談吐、對待愛子的態度上，都充分展現出「萬人迷」的特質，他的演出也受到導演安川有果大力讚賞：「中島步先生的演出讓我印象深刻，在他身上我可以看到一個演員不斷試著突破自己舒適圈的努力。」中島步也坦言，因為劇情中與松井玲奈有較親密的肢體接觸，一開始有點害羞，還好松井玲奈的態度相當開放，讓他感到非常自在，「拍攝前我們大家彼此交換了各自的感情觀，這說來有點難為情但很有創意，我們也將大家的觀點加入了這部作品，相當期待觀眾們看完電影的反應！」

《夜鷹的單戀》將於明年1月6日在台上映。