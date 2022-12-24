蕭煌奇今在台北國際會議中心開唱。（羅永銘攝）

蕭煌奇今在台北國際會議中心開唱。（羅永銘攝）

蕭煌奇紀念出道20週年今（24日）起連2天舉辦「朋友你現在好嗎？」演唱會，為了帶領大家回到他的最初，蕭煌奇邀請出道前一起玩音樂的麻吉、視障者樂團「全方位」同台演出，感性回憶：「以前我們每次要出去表演時，都要自己搬樂器，今天能站在這個舞台上感覺非常開心。」提到團員們平常不開口唱歌，他笑說：「今天不只是請出他們，更要他們開金口，一起接力演唱，是不是很難得？」隨後送上〈寫一條歌，寫你我爾爾〉等歌，重溫往日回憶。

蕭煌奇相隔3年舉辦大型個唱，2晚演出坐無虛席，共6200張門票完售，總票房粗估1480萬。他今無預警坐在觀眾席第一排開場，清唱〈你是我的眼〉副歌揭幕，滿場歌迷驚訝聲連連；蕭煌奇隨後展開一連36首不間斷演出，為大家甩開疫情阻隔社交距離的滯悶感，他也展示瘦身15公斤成果，回到20年前出道時的78公斤體重，僅花2個月就達標，相當了不起。