副總統賴清德今日下午到高雄舉行「向黨員報告」政見會，會中表示將重新擦亮民進黨「綠色執政、品質保證」的招牌。（崔正綱攝）

副總統賴清德離開時，在門口向黨員們握手告別。（崔正綱攝）

副總統賴清德離開時，還有熱情的黨員要求簽名。（崔正綱攝）

副總統賴清德近期宣布參選民進黨主席，並開始舉辦政見發表會「向黨員報告」，與在地黨員互相交流。今日南下高雄，賴清德會中表示，面對選舉失敗，民進黨要「打斷手骨顛倒勇」，並表示若當上黨主席，將重新擦亮民進黨「綠色執政、品質保證」的招牌。

賴清德「向黨員報告」政見會在今日下午4時許，於高雄新興區成功里聯合活動中心舉行，但尚未開始，代理黨主席陳其邁、民進黨籍立委、議員們均出席，另外，黨員們也早在就在活動中心就定位，期待賴清德到來。

當會中進行黨員提問環節，有10多位黨員提出問題，最主要仍詢問民進黨究竟如何落實「抗中保台」、並提問近期黑金問題頻傳，詢問黨團該如何解決。

此外，黨員們還表示政府防疫補助不易申請、低薪環境等民生問題、也有不少黨員呼籲要民進黨多傾聽年輕人的聲音，並希望改善外地年輕人都需要返鄉投票的不便性。

賴清德表示，選舉失敗一定要接受，不找任何藉口，而是勇敢誠心面對各界批評檢討，最後提出對策，才能「打斷手骨顛倒勇」，得到大家支持。他說，台灣的整體經濟做得不錯，但底層民眾仍有遇到低薪等問題，政府有在做，但做得還不夠。

賴清德接著說，若當上黨主席，首先，一定團結黨內並全力支持蔡英文總統領導施政、再者，將結合黨內跟社會力量，重新把民進黨過去人民支持的「清廉、勤政、愛鄉土」、「綠色執政、品質保證」的招牌擦亮。

第三，賴清德表示，同時培養人才，擴大與社會和年輕人的交流，並建立公平透明的制度、最後，他懇求黨員守護台灣，促進民主的和平發展。

陳其邁表示，相信賴清德參選黨主席的意義，帶領黨重新出發，繼續帶領台灣、團結台灣，呼籲黨員明年1月15日要出來投票，用選票展現對民進黨的關心和疼愛。