高雄一位王姓房東長期將3樓屋子出租長達8年，但租客曾向他反映主臥室天花板有滲漏的情況，他也請來水電師傅勘查，確認是4樓陳姓女屋主，其主臥室的廁所糞管與排水孔為緊密接合導致，且師傅用手一摸確定「是糞的味道」，其狀況長達8年，他便向陳女求償修繕費、租金損失與精神撫慰經共32萬1千元，法官認定有其因果關係，陳女須賠償3萬5455元，其餘部分駁回。

依據判決書記載，高雄有名王姓男子，有租客向他反應，房屋主臥室廁所天花板、牆壁有滲漏的情況，他請水電師傅到場勘查，才發現因為樓上4樓的住戶其主臥室的廁所，馬桶糞管與排水孔未緊密接合，導致糞管內的汙水滲漏在他3樓的天花板，由於參雜尿液與糞便的味道，讓租客不堪其擾。

王男在8年期間不斷與4樓屋主陳女反應，但都遭對方不裡會，直到去年5月間，陳女重新整修其主臥室廁所後，他出租的房子天花板滲漏的狀況才獲得改善，但他也因為陳女未注意維護房屋的管理，導致他的房屋因滲漏而損害，於是對陳女求償廁所天花板、牆壁磁磚、馬桶修繕費6萬5千元，以及長達8年的滲漏導致租金損失19萬2千元，以及施工期間租客一家人額外支出的住宿費用1萬4千元，與精神撫慰金5萬元，共向陳女求償32萬1千元。

橋頭地院審理時，陳女辯稱，8年前王男有向她反應滲漏情況，但當時已請人施作防漏工程，且施工之後也未見王男與其租客有再反映，一直到8年後，才向她告知馬桶有漏水情況，對此，她也在去年5月重新整修，並認為公寓屋齡已40年，王男也未能證實是她的主臥室廁所馬桶糞管滲漏，而導致王男的房屋天花板滲水。

不過專業的水電師傅則表示，經現場勘驗後，明顯確定是4樓糞管糞受，且他手摸「是糞的味道」，研判是糞管滲漏導致3樓天花板與瓷磚變色，可能是當初在安裝馬桶糞管時，沒與排水孔緊密接合，導致管子有縫隙，糞水才會從縫隙中流出。

法官認定，3樓主臥室廁所損害與4樓糞管滲漏有因果關係存在，而修繕3樓廁所費用6萬5千元，陳女應負擔3萬5455元修繕費，其餘部分駁回，可上訴。