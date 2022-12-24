雲林縣台西鄉1土雞場確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所撲殺1萬2614隻黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，今天至今確診及撲殺禽流感禽場案例計40例。

防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）今年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國已有48禽場確診H5N1亞型HPAI(b分支)，日本已有57禽場確診H5N1亞型HPAI(均為b分支)。台灣目前進入候(野)鳥來臺度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

防檢局指出，今明兩日天氣非常寒冷，日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，且國內禽流感疫情有升溫趨勢，請養禽業者務必加強防範，並自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與野鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經過徹底消毒，以提升場內自主防疫功能，有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。