時任行政院院長賴清德在2018年曾拍板要在2020年12月31日為止，政府機關要達「零派遣」，但近日檢視人力銀行政府聘僱相關職缺卻有許多公部門濫用「駐點」方式，涉嫌「假駐點真派遣」、「假駐點真僱傭」，工作內容甚至涉及指揮監督的「其他相關業務」，讓人懷疑政府是為了「零派遣而零派遣」。

據統計指出，截至今年第三季為止，行政院所屬機關公務員人數達21萬556人，而行政院及所屬機關運用「勞務承攬派駐」人數已達4萬9645人，其中又以交通部1萬1723人最多、經濟部7760人、退輔會以7119人再次之。

雖然人事行政總處規範，機關不得指揮督管理承攬派駐人員，但實際查看人力銀行職缺發現，許多機關的「承攬單位」要求的「派駐」人員，不乏要求協助系統資料統計與分析外，也有審件、獎勵經費核撥等業務，還有協助修訂法規、審查國外輸出證明書、補貼計畫等工作，甚至還有工作內容涉及指揮監督的「其他相關業務」或「臨時交辦事項」等工作內容，有「假承攬、真派遣」或「假承攬、真僱傭」的疑慮。

勞動部官員坦言，勞務承攬應就履約成果品質要求承攬人符合契約規範，若工作內容中有「其他相關業務」或「臨時交辦事項」，難以檢視其履約成果，因此指揮監督成份較大，但仍要就個案事實判斷，認定不會就事業單位宣稱的而認定，如果一旦認定為派遣關係，勞工就可以主張勞基法中對派遣勞工保護相關規定。

人事行政總處表示，為使政府機關、公立學校及公營事業合理運用勞務承攬，並保障承攬派駐勞工權益，依勞動部訂定參考原則外，也要求各機關應僅就履約成果或品質要求承攬人符合契約規範，不得指揮監督管理承攬派駐人員，及不得自行招募人員，再轉由承攬人僱用後派駐於機關工作等事項。