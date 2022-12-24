行政院前院長賴清德在曾喊出2020年時政府機關要達「零派遣」，但現今仍有許多政府機關用派駐人力等取代，東華大學法律系副教授張鑫隆直言，「派遣歸零是假的」，政府機關目前運用的「派駐承攬」，實質仍是指揮監督，「大家心知肚明」。

張鑫隆說，因為現行勞基法要求要派單位要負擔多一些責任，如派遣勞工不能為定期契約等，各機關就改用「派駐承攬」，但工作內容仍與先前的派遣相差無幾，但為何不能直接僱用？無非是為了人力彈性化運用，寧願犠牲勞工權益。

張鑫隆指出，政府現行雖然透過契約予「派駐承攬」勞工與保障，但仍僅止於契約，相較派遣勞工保障來自於勞基法仍屬不足。

張鑫隆提及，雖然勞基法明文規定禁止派遣轉掛，僅止於派遣公司僱用前指定、如果派遣公司僱用後要派公司再指定就不屬派遣轉掛，但其實如果要派公司指定則可能涉嫌「介入他人勞動契約」，而觸犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科45萬元以下罰金。

台灣勞動派遣產業工會專員吳昭儒直言，以榮總傳送員而言，目前雖然改為承攬，但工作內容仍與派遣時一模一樣，仍然涉及指揮監督，「傳送員不與醫療人員配合如何執行業務？」；他也提及，勞基法雖然禁止派遣轉掛，並提及轉掛內90天可以申請轉正，但「幾乎完全沒用」，以現行幾個判決而言，派遣勞工仍難主張。