民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，而副總統賴清德也在21日的「向黨員報告」政見說明會中強調，「民進黨要好好面對失敗，重新贏回人民的信賴」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（24）日就公布了蔡英文的最新民調直呼，這樣的狀況已經定論了，蔡英文已經「日暮途窮」，蘇貞昌一定要下台，引發討論。

吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》中搶先曝光了《美麗島電子報》12月的國政民調，從數據中可以看到，蔡英文信任度的正面評價比上期少了6.4個百分點，來到了40.5％；而負面評價則是比上期多了6.3個百分點，來到了53.9％。至於蔡英文執政滿意度的正面評價少了7.6個百分點，來到了38.9％；負面評價則是比上期高了9.1個百分點，來到了38.9％。

其中，行政院長蘇貞昌執政滿意度的正面評價少了4.8個百分點，來到了34.7％；負面評價則是比上期高了8.3個百分點，來到了59.8％。而以政黨好感度來看，民進黨好感度的正面評價則是來到34.5％，比上期少了7.8個百分點，負面評價則是56.5％，比上期多了9.8個百分點；而國民黨好感度的正面評價則是39.7％，比上期多了1.8個百分點，負面評價則是46.3％，比上期少了0.5個百分點。