民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農晚間赴合江夜市掃街。針對新北市長侯友宜下午提到「中央應處理新北核廢料」，吳怡農認為反而凸顯出國民黨候選人王鴻薇的政見尷尬，只有6個字「核二核三延役」，卻沒有任何想法主張和可行方案。

吳怡農今晚由立委邱泰源陪同掃街，媒體問及前立委沈富雄表示，吳怡農每次拒絕辯論就會流失選票。吳怡農說，辯論目的在於接受選民檢視，吳怡農說，他過去幾周提出許多具體政見主張，對手至今沒有表達任何意見，到今天還不知道王鴻薇是否支持兵役制度改革、課後多語學習機會、消防人力補助或松機遷移，王鴻薇不告訴選民要或不要支持，要如何辯論？

至於團隊今公布內部民調，吳怡農支持度為38.5％、王鴻薇為43.1％，2人差距4.5％。吳怡農表示，接下來2周還有進步空間，關鍵在於投票率，1月8日年輕人願意出來投票會決定結果。

吳怡農說，選舉沒有任何捷徑，不管是面對年輕人或長者，都要透過面對面接受選民檢視，這是最直接面試方式，「我們跟選民要工作，要證明給選民我們會認真看待這份工作」，接下來除了例行的客廳會外，也將舉辦選民頭家來發問活動，面對選民老闆們有問必答。