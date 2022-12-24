行政院22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，僅允許金、馬地區民眾及大陸配偶經過「小三通」往返兩岸，對其他地區的鄉親一律拒之門外。對此，前立委沈富雄23日就表示「蔡政府處理這個小三通問題，又再度證明這個政府的無能」，引發討論。

沈富雄23日在網路節目《少康戰情室》中表示，「蔡政府處理這個小三通，很奇怪的就是『自己搞自己』，然後自毀長城」，腎富雄更直言，「現在已經落入谷底了，還搞這些事情，讓人民對你沒有信心、沒有希望」，沈富雄認為，「此舉就表示是無知、無能，還有莫名其妙地加上意識形態」。

沈富雄更提及，「我們對於境外移入的陽性者，本來就是過度緊張，但碰到大陸來的就加三倍的緊張，對於說這個是做半套？我認為恐怕三分之一、四分之一套都沒有」。沈富雄更強調，「那現在是加強雙重的限制，一個是限身份，就是要金馬的居民加上陸配，再來是航班，如果每天的班次，金門只有一班、馬祖一個禮拜兩班的話，那後面的限制比前面的嚴格，所以前面的限制等於沒有限制，應該是前面限制了，後面班次就要盡量加到能夠消化前面那些人，總而言之就是再度證明這個政府的無能」。